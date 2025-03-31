Звернення командування з повідомленням про вчинення військовослужбовцем непокори без проведення службового розслідування не спростовує його винуватість — Верховний Суд

У касаційній скарзі сторона захисту зазначала, що службове розслідування за фактом відмови від виконання бойового розпорядження військовослужбовцем повинно передувати повідомленню про вчинення кримінального правопорушення.

Фото: zaxid.net

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Не в усіх випадках повідомленню про вчинення кримінального правопорушення передує службове розслідування, а тому звернення командування військової частини з повідомленням про вчинення військовослужбовцем непокори (стаття 402 КК) без першочергового проведення службового розслідування не спростовує його винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 5 лютого 2025 року по справі №216/3169/22.

Обставини справи

Військовослужбовець військової служби за мобілізацією відмовився виконати наказ начальника та бойове завдання, хоча об’єктивно міг і повинен був їх виконати.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав військовослужбовця винуватим та засудив за ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 402 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначає, що службове розслідування за фактом відмови від виконання бойового розпорядження військовослужбовцем повинно передувати повідомленню про вчинення кримінального правопорушення.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що положеннями ст. 84 Дисциплінарного статуту ЗСУ передбачено, що прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

Відтак, командування військової частини, виявивши у діях військовослужбовця ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК, повідомило і доставило останнього до уповноваженої особи та після цього з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини призначило службове розслідування за фактом відмови від виконання бойового розпорядження обвинуваченим.

За результатами проведеного службового розслідування, у відповідності до наказу командира військової частини, за порушення вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ, військовослужбовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни.

Таким чином, не у всіх випадках повідомленню про вчинення кримінального правопорушення передує службове розслідування, а отже посилання сторони захисту щодо неправомірності звернення командування військової частини з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення без першочергового проведення службового розслідування є помилковими, оскільки не ґрунтується на нормах права та відповідно не спростовує винуватість військовослужбовця у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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