У 2025 році жінки суттєво випереджають чоловіків у відкритті нових бізнесів в Україні

У 2025 році більшість нових підприємств в Україні відкривають жінки, особливо у сферах краси та обслуговування.

За 10 місяців 2025 року жінки відкрили 61% нових підприємств, найдинамічніше у сфері краси, свідчать дані Opendatabot.

В Україні за 10 місяців 2025 року 153 413 нових ФОПів зареєстрували жінки — це 61% від усіх реєстрацій нових бізнесів. До порівняння, ще у 2021 році частка жінок складала 51%.

Найбільше бізнесів було відкрито жінками на Київщині та Дніпропетровщині. Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці - 20 286 ФОПів. Далі йдуть Дніпропетровщина, де нараховано 15 129 реєстрацій, Київська область - 11 846, Одеська область - 11 647, а також 11 274 реєстрацій на Львівщині. Найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%.

За підсумками 10 місяців 2025 року, у жодному регіоні чоловіки не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.

Також, згідно з даними, сфера краси продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг – жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду. Також жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.

