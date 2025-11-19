В 2025 году женщины существенно опережают мужчин в открытии новых бизнесов в Украине

В 2025 году большинство новых предприятий в Украине открывают женщины, особенно в сфере красоты и обслуживания.

За 10 месяцев 2025 года женщины открыли 61% новых предприятий, наиболее динамично в сфере красоты, свидетельствуют данные Opendatabot.

В Украине за 10 месяцев 2025 года 153 413 новых ФЛП зарегистрировали женщины — это 61% всех регистраций новых бизнесов. Для сравнения, еще в 2021 году доля женщин составляла 51%.

Больше бизнесов было открыто женщинами Киевской и Днепропетровской областях. Каждый восьмой женский бизнес был открыт в столице – 20 286 ФЛП. Далее следуют Днепропетровская область, где насчитано 15 129 регистраций, Киевская область – 11 846, Одесская область – 11 647, а также 11 274 регистраций во Львовской области. Набольшую часть женщин среди новых предпринимателей насчитівают Сумская, Полтавская и Одесская области: по 63%.

По итогам 10 месяцев 2025 года ни в одном регионе мужчины не смогли опередить женщин по количеству новых бизнесов.

Также, согласно данным, область красоты продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерской, студии ухода. Также женщины также доминируют в сфере социальной помощи, образования, медицины, консалтинга и пищевого производства.

