На Одещині судили поліцейського, який побив підлітка за те, що на ньому була футболка Nirvana

17:27, 19 листопада 2025
Правоохоронця визнали винним у перевищенні повноважень та зобов’язали виплачувати підлітку щомісячну компенсацію.
На Одещині судили поліцейського, який напав на підлітка через футболку з гуртом Nirvana. Вирок у справі №496/4958/25 виніс Біляївський районний суд Одеської області.

У матеріалах справи вказується, що в липні 2024 року капрал спецпідрозділу «Лють» у нетверезому стані, перебуваючи вдома, помітив, що повз його будинок проходять чотири хлопці.

В одного з підлітків на футболці була символіка гурту Nirvana — через це правоохоронець із ним посперечався. Згодом підлітки пішли на дитячий майданчик.

Тоді фігурант зайшов додому, переодягнувся в однострій із шевронами, після чого попрямував слідом за неповнолітніми та кілька разів ударив хлопця, з яким раніше поконфліктував, кулаком в обличчя.

Підліток зазнав легких травм — синців біля носа та під оком.

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 365 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі, строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, що пов`язанні з виконанням функцій виховання неповнолітніх на строк 1 рік.

Водночас суд на підставі ч. 1, 2 ст. 75 КК України, звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Крім того, засуджений упродовж 20 місяців щомісяця сплачуватиме потерпілому по чотири тисячі гривень в якості компенсації за лікування.

Рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

