На Одесчине судили полицейского, который избил подростка за то, что на нем была футболка Nirvana

Правоохранителя признали виновным в превышении полномочий и обязали выплачивать подростку ежемесячную компенсацию.

В Одесской области судили полицейского, который напал на подростка из-за футболки с группой Nirvana. Приговор по делу №496/4958/25 вынес Беляевский районный суд Одесской области.

В материалах дела указывается, что в июле 2024 года капрал спецподразделения «Лють» в нетрезвом состоянии, находясь дома, заметил, что мимо его дома проходят четверо парней.

У одного из подростков на футболке была символика группы Nirvana — из-за этого правоохранитель с ним поспорил. Впоследствии подростки пошли на детскую площадку.

Тогда фигурант зашел домой, переоделся в форму с шевронами, после чего направился следом за несовершеннолетними и несколько раз ударил парня, с которым ранее повздорил, кулаком в лицо.

Подросток получил легкие травмы — синяки возле носа и под глазом.

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Суд постановил утвердить соглашение о признании виновности, признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 365 УК Украины и назначить ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с выполнением функций воспитания несовершеннолетних, сроком на 1 год.

Одновременно суд на основании ч. 1, 2 ст. 75 УК Украины освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, осужденный на протяжении 20 месяцев ежемесячно будет выплачивать потерпевшему по четыре тысячи гривен в качестве компенсации за лечение.

Решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

