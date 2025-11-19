Удар по багатоповерхівках у Тернополі завдали російські ракети Х-101: офіційна заява Повітряних Сил

Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки ракети, яка влучила у дев’ятиповерховий будинок у Тернополі.

Фото: Повітряні Сили ЗС України

Повітряні Сили Збройних Сил України офіційно заявили, що по багатоквартирних житлових будинках у Тернополі 19 листопада вдарили російські крилаті ракети Х-101, випущені стратегічною авіацією РФ.

За даними військових, пуски здійснили:

6 літаків Ту-95МС (аеродром «Олєнья»),

(аеродром «Олєнья»), 4 літаки Ту-160МС (аеродроми «Енгельс» та «Українка»).

Райони запусків – Вологодська та Астраханська області РФ.

Наразі правоохоронні органи досліджують уламки ракет, щоб встановити й задокументувати черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення України.

Повітряні Сили наголосили, що за достовірними даними, крилата ракета Х-101 містить компоненти іноземного виробництва.

Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки ракети, яка влучила у дев’ятиповерховий будинок у Тернополі. Це — Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

У Повітряних Силах наголосили: трагедії, подібні до тієї, що сталася в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не мала можливості обходити санкції.

Фото: Повітряні Сили ЗС України

