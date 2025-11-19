Удар по многоэтажкам в Тернополе нанесли российские ракеты Х-101: официальное заявление Воздушных Сил

По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки ракеты, которая попала в девятиэтажный дом в Тернополе.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины официально заявили, что по многоквартирным жилым домам в Тернополе 19 ноября ударили российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные стратегической авиацией РФ.

По данным военных, пуски осуществили:

6 самолетов Ту-95МС (аэродром «Оленья»),

4 самолета Ту-160МС (аэродромы «Энгельс» и «Украинка»).

Районы запусков — Вологодская и Астраханская области РФ.

Сейчас правоохранительные органы изучают обломки ракет, чтобы установить и задокументировать очередное военное преступление России против мирного населения Украины.

Воздушные Силы подчеркнули, что по достоверным данным крылатая ракета Х-101 содержит компоненты иностранного производства.

По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки ракеты, которая попала в девятиэтажный дом в Тернополе. Это — Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года.

В Воздушных Силах отметили: трагедии, подобной той, что произошла в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не имела возможности обходить санкции.

