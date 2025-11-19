Україна готує безпрецедентний позов на 44 мільярди доларів проти Росії — Reuters

Україна першою у світі хоче стягнути з РФ компенсацію за кліматичні наслідки, викликані війною.

Заступник міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Павло Карташов в кулуарах кліматичного саміту COP30 в Бразилії заявив, що Україна вимагатиме від Росії майже 44 мільярди доларів компенсації за збитки, що зумовили потепління клімату, через збільшення викидів внаслідок бойових дій, пише Reuters.

Зазначається, що такий крок може стати першим випадком в історії, коли країна вимагає відшкодування збитків за збільшення атмосферних викидів, зокрема від викопного палива, цементу та сталі, що використовуються на війні, а також від знищення дерев внаслідок пожеж.

«Велика шкода була завдана воді, землі та лісам. У нас величезна кількість додаткових викидів CO2 та парникових газів», – сказав Карташов.

Нідерландський експерт з вуглецевого обліку Леннард де Клерк оцінив, що війна призвела до приблизно 237 мільйонів тонн додаткових викидів CO2-еквіваленту з моменту неспровокованого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це майже дорівнює річним викидам Ірландії, Бельгії та Австрії разом узятих.

Де Клерк наголосив, що він допоміг Україні розрахувати показник збитків на основі дослідження, опублікованого в журналі Nature у 2022 році, яке оцінює так звану соціальну вартість вуглецю - оцінку збитків, завданих суспільству від CO2 - приблизно в 185 доларів за тонну. За його словами, Україна готується подати позов через новий процес компенсації, який запроваджує Рада Європи, яка вже отримала близько 70 тисяч позовів від українських громадян про відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

Також, де Клерк припускає, що мільярди доларів заморожених російських активів можуть бути використані для покриття цих позовів.

