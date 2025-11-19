  1. В Україні

Україна готує безпрецедентний позов на 44 мільярди доларів проти Росії — Reuters

17:10, 19 листопада 2025
Україна першою у світі хоче стягнути з РФ компенсацію за кліматичні наслідки, викликані війною.
Україна готує безпрецедентний позов на 44 мільярди доларів проти Росії — Reuters
Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Павло Карташов в кулуарах кліматичного саміту COP30 в Бразилії заявив, що Україна вимагатиме від Росії майже 44 мільярди доларів компенсації за збитки, що зумовили потепління клімату, через збільшення викидів внаслідок бойових дій, пише Reuters.

Зазначається, що такий крок може стати першим випадком в історії, коли країна вимагає відшкодування збитків за збільшення атмосферних викидів, зокрема від викопного палива, цементу та сталі, що використовуються на війні, а також від знищення дерев внаслідок пожеж.

«Велика шкода була завдана воді, землі та лісам. У нас величезна кількість додаткових викидів CO2 та парникових газів», – сказав Карташов.

Нідерландський експерт з вуглецевого обліку Леннард де Клерк оцінив, що війна призвела до приблизно 237 мільйонів тонн додаткових викидів CO2-еквіваленту з моменту неспровокованого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це майже дорівнює річним викидам Ірландії, Бельгії та Австрії разом узятих.

Де Клерк наголосив, що він допоміг Україні розрахувати показник збитків на основі дослідження, опублікованого в журналі Nature у 2022 році, яке оцінює так звану соціальну вартість вуглецю - оцінку збитків, завданих суспільству від CO2 - приблизно в 185 доларів за тонну. За його словами, Україна готується подати позов через новий процес компенсації, який запроваджує Рада Європи, яка вже отримала близько 70 тисяч позовів від українських громадян про відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

Також, де Клерк припускає, що мільярди доларів заморожених російських активів можуть бути використані для покриття цих позовів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія позов Україна війна компенсація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]