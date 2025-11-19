Украина готовит беспрецедентный иск на 44 миллиарда долларов против России — Reuters
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Павел Карташов в кулуарах климатического саммита COP30 в Бразилии заявил, что Украина потребует от России почти 44 миллиарда долларов компенсации за убытки, вызвавшие потепление климата, из-за увеличения выбросов в результате боевых действий, пишет Reuters.
Отмечается, что такой шаг может стать первым случаем в истории, когда страна требует возмещения ущерба за увеличение атмосферных выбросов, в частности от ископаемого топлива, цемента и стали, используемых на войне, а также от уничтожения деревьев в результате пожаров.
«Большой ущерб был нанесен воде, земле и лесам. У нас огромное количество дополнительных выбросов CO2 и парниковых газов», – сказал Карташов.
Нидерландский эксперт по углеродному учету Леннард де Клерк оценил, что война привела к примерно 237 миллионам тонн дополнительных выбросов CO2-эквивалента с момента неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это почти равняется годовым выбросам Ирландии, Бельгии и Австрии вместе взятых.
Де Клерк подчеркнул, что он помог Украине рассчитать показатель убытков на основе исследования, опубликованного в журнале Nature в 2022 году, оценивающего так называемую социальную стоимость углерода - оценку ущерба, нанесенного обществу от CO2 - примерно в 185 долларов за тонну. По его словам, Украина готовится подать иск через новый процесс компенсации, который вводит Совет Европы, который уже получил около 70 тысяч исков от украинских граждан о возмещении ущерба, нанесенного агрессией РФ.
Также, де Клерк предполагает, что миллиарды долларов замороженных российских активов могут быть использованы для покрытия этих исков.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.