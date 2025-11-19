У Туреччині розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана

Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведуть переговори у президентському палаці в Анкарі.

Фото: x.com/tcbestepe

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини. Біля президентського комплексу в Анкарі відбулася церемонія зустрічі українського лідера президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Турецьке видання Haber повідомило, що глави держав проведуть робочу вечерю, а потім виступлять із заявами на спільній пресконференції.

Лідери двох країн зустрілися для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, а також ситуації навколо російсько-української війни.

Очікується, що ключовими темами стануть зусилля зі встановлення припинення вогню та пошуку шляхів до сталого миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.