В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана

Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в президентском дворце в Анкаре.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию. У президентского комплекса в Анкаре состоялась церемония встречи украинского лидера президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкое издание Haber сообщило, что главы государств проведут рабочий ужин, а затем выступят с заявлениями на совместной пресс-конференции.

Лидеры двух стран встретились для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг российско-украинской войны.

Ожидается, что ключевыми темами станут усилия по установлению прекращения огня и поиску путей устойчивого мира.

