У Тернополі оголошено триденний траур за загиблими від нічної атаки РФ

Росія обстріляла житлові будинки та промисловий об’єкт, відомо про 25 загиблих.

Тернопільська міська рада оголосила дні жалоби з 19 по 21 листопада у зв’язку із загибеллю 25 людей, серед яких троє дітей, внаслідок нічної російської атаки.

Як зазначили у міськраді, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано всі розважальні заходи, на державних установах приспущено прапори.

Ворог вдарив по промисловому об’єкту та двом житловим будинкам у масиві «Сонячний». Кількість постраждалих — 73 особи, з них 15 дітей. Під завалами залишається 20-річний чоловік, з яким підтримують зв’язок. Рятувальні роботи тривають, залучено понад 160 рятувальників.

Міська рада висловила співчуття родинам загиблих та всім постраждалим.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Росія обстріляла Тернопіль, в результаті – постраждали житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі, є значні руйнування. Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, удар по багатоповерхівках у Тернополі завдали російські ракети Х-101.

