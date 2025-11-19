  1. В Украине

В Тернополе объявлен трехдневный траур по погибшим от ночной атаки РФ

17:51, 19 ноября 2025
Россия обстреляла жилые дома и промышленный объект, известно о 25 погибших.
В Тернополе объявлен трехдневный траур по погибшим от ночной атаки РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский городской совет объявил дни траура с 19 по 21 ноября в связи с гибелью 25 человек, среди которых трое детей, в результате ночной российской атаки.

Как отметили в горсовете, на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены все развлекательные мероприятия, на государственных учреждениях приспущены флаги.

Враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам в массиве «Солнечный». Количество пострадавших — 73 человека, из них 15 детей. Под завалами остается 20-летний мужчина, с которым поддерживают связь. Спасательные работы продолжаются, привлечено более 160 спасателей.

Городской совет выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Россия обстреляла Тернополь, в результате — пострадали жилые девятиэтажки, возникли пожары, есть значительные разрушения. Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, удар по многоэтажкам в Тернополе нанесли российские ракеты Х-101.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Тернополь война обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]