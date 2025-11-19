В Тернополе объявлен трехдневный траур по погибшим от ночной атаки РФ

Россия обстреляла жилые дома и промышленный объект, известно о 25 погибших.

Тернопольский городской совет объявил дни траура с 19 по 21 ноября в связи с гибелью 25 человек, среди которых трое детей, в результате ночной российской атаки.

Как отметили в горсовете, на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены все развлекательные мероприятия, на государственных учреждениях приспущены флаги.

Враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам в массиве «Солнечный». Количество пострадавших — 73 человека, из них 15 детей. Под завалами остается 20-летний мужчина, с которым поддерживают связь. Спасательные работы продолжаются, привлечено более 160 спасателей.

Городской совет выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Россия обстреляла Тернополь, в результате — пострадали жилые девятиэтажки, возникли пожары, есть значительные разрушения. Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, удар по многоэтажкам в Тернополе нанесли российские ракеты Х-101.

