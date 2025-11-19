  1. В Україні
На ТОТ окупанти блокуватимуть SIM-карти, не прив’язані до російських паспортів

18:39, 19 листопада 2025
З метою інформаційної «бульбашки» окупанти забороняють супутникове ТБ і відрізають зв’язок без російських паспортів.
На ТОТ окупанти блокуватимуть SIM-карти, не прив’язані до російських паспортів
Фото: Vector
Головне управління розвідки повідомило про нові заходи окупантів із обмеження доступу українців на тимчасово окупованих територіях до українських і міжнародних джерел інформації.

За даними ГУР, у Донецькій та Луганській областях окупаційна «влада» заборонила продаж, встановлення та використання супутникового обладнання, яке приймає українські телеканали. Указ набрав чинності 10 жовтня, а конфіскацію планували завершити до 1 листопада.

Крім того, російські SIM-карти блокуватимуть для тих, хто не прив’язав їх до паспортних даних. Це примушує до «паспортизації»: без російського паспорта мешканці ТОТ можуть залишитися без мобільного зв’язку.

Окупанти також зобов’язали власників Telegram-каналів із понад 10 тисячами підписників додати спеціального бота «роскомнадзора». Бот отримує права адміністратора й може редагувати, видаляти дописи та блокувати коментарі.

«Мета таких заходів — створити на тимчасово окупованих територіях інформаційну «бульбашку», де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна кремлю інформація одразу цензурується», – зазначили в ГУР.

