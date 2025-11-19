  1. В Украине
  2. / В мире

На ВОТ оккупанты будут блокировать SIM-карты, не привязанные к российским паспортам

18:39, 19 ноября 2025
С целью создания информационного «пузыря» оккупанты запрещают спутниковое ТВ и отрезают связь без российских паспортов.
На ВОТ оккупанты будут блокировать SIM-карты, не привязанные к российским паспортам
Фото: Vector
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление разведки сообщило о новых мерах оккупантов по ограничению доступа украинцев на временно оккупированных территориях к украинским и международным источникам информации.

По данным ГУР, в Донецкой и Луганской областях оккупационная «власть» запретила продажу, установку и использование спутникового оборудования, которое принимает украинские телеканалы. Указ вступил в силу 10 октября, а конфискацию планировали завершить до 1 ноября.

Кроме того, российские SIM-карты будут блокировать для тех, кто не привязал их к паспортным данным. Это вынуждает к «паспортизации»: без российского паспорта жители ВОТ могут остаться без мобильной связи.

Оккупанты также обязали владельцев Telegram-каналов с более чем 10 тысячами подписчиков добавить специального бота «Роскомнадзора». Бот получает права администратора и может редактировать, удалять сообщения и блокировать комментарии.

«Цель таких мер — создать на временно оккупированных территориях информационный «пузырь», где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная Кремлю информация сразу цензурируется», — отметили в ГУР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия паспорт Украина война оккупированные территории

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]