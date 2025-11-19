На ВОТ оккупанты будут блокировать SIM-карты, не привязанные к российским паспортам
Главное управление разведки сообщило о новых мерах оккупантов по ограничению доступа украинцев на временно оккупированных территориях к украинским и международным источникам информации.
По данным ГУР, в Донецкой и Луганской областях оккупационная «власть» запретила продажу, установку и использование спутникового оборудования, которое принимает украинские телеканалы. Указ вступил в силу 10 октября, а конфискацию планировали завершить до 1 ноября.
Кроме того, российские SIM-карты будут блокировать для тех, кто не привязал их к паспортным данным. Это вынуждает к «паспортизации»: без российского паспорта жители ВОТ могут остаться без мобильной связи.
Оккупанты также обязали владельцев Telegram-каналов с более чем 10 тысячами подписчиков добавить специального бота «Роскомнадзора». Бот получает права администратора и может редактировать, удалять сообщения и блокировать комментарии.
«Цель таких мер — создать на временно оккупированных территориях информационный «пузырь», где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная Кремлю информация сразу цензурируется», — отметили в ГУР.
