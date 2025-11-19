  1. Суд інфо
Дніпропетровський окружний адміністративний суд організував практичний семінар для студентів

17:36, 19 листопада 2025
Практична підготовка майбутніх юристів: у Дніпрі відбулася зустріч студентів з суддями в рамках Хабу «Верховенство права».
Дніпропетровський окружний адміністративний суд організував практичний семінар для студентів
Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Дніпропетровський окружний адміністративний суд продовжує активно працювати в межах науково-практичного Хабу «Верховенство права», поглиблюючи співпрацю з вищими навчальними закладами та сприяючи практичній підготовці молодих фахівців-юристів.

Зустріч зі студентами та керівництвом університету

Суд відвіли студенти третього курсу юридичного факультету Університету митної справи та фінансів. Разом із ними на зустрічі були присутні ректор Дмитро Бочаров та перший проректор, голова вченої ради Віктор Ченцов. Керівники університету наголосили на важливості залучення студентів до реальних аспектів роботи судової системи.

Обмін досвідом із суддями

Голова суду Володимир Горбалінський поділився з молоддю власним професійним шляхом, акцентувавши увагу на ключових якостях успішного судді — доброчесності, відповідальності та наполегливості.

Суддя-спікер Василь Ільков детально розповів про особливості адміністративного судочинства, сучасні виклики та роль адміністративних судів у захисті прав громадян. Він запросив студентів на відкриті судові засідання, що дозволило майбутнім юристам на практиці побачити застосування процесуального законодавства.

Подяка та перспективи співпраці

Керівництво університету подякувало суду за організацію змістовної зустрічі та висловило готовність до подальшої співпраці.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд і надалі реалізовуватиме освітні ініціативи Хабу «Верховенство права», спрямовані на формування високої правової культури серед молоді та зміцнення зв’язків між судовою владою й академічною спільнотою.

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

