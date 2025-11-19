Днепропетровский окружной административный суд организовал практический семинар для студентов

Практическая подготовка будущих юристов: в Днепре состоялась встреча студентов с судьями в рамках Хаба «Верховенство права».

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд продолжает активно работать в рамках научно-практического Хаба «Верховенство права», углубляя сотрудничество с высшими учебными заведениями и способствуя практической подготовке молодых специалистов-юристов.

Встреча со студентами и руководством университета

Суд посетили студенты третьего курса юридического факультета Университета таможенного дела и финансов. Вместе с ними на встрече присутствовали ректор Дмитрий Бочаров и первый проректор, председатель ученого совета Виктор Ченцов. Руководители университета подчеркнули важность привлечения студентов к реальным аспектам работы судебной системы.

Обмен опытом с судьями

Председатель суда Владимир Горбалинский поделился с молодежью своим профессиональным путем, акцентировав внимание на ключевых качествах успешного судьи — добропорядочности, ответственности и настойчивости.

Судья-спикер Василий Ильков подробно рассказал об особенностях административного судопроизводства, современных вызовах и роли административных судов в защите прав граждан. Он пригласил студентов на открытые судебные заседания, что позволило будущим юристам на практике увидеть применение процессуального законодательства.

Благодарность и перспективы сотрудничества

Руководство университета поблагодарило суд за организацию содержательной встречи и выразило готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Днепропетровский окружной административный суд и в дальнейшем будет реализовывать образовательные инициативы Хаба «Верховенство права», направленные на формирование высокой правовой культуры среди молодежи и укрепление связей между судебной властью и академическим сообществом.

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.