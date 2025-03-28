Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США в межах угоди про надра, — Зеленський

Володимир Зеленський: Ми вдячні за підтримку, але це не кредит, і ми цього не допустимо.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що під час укладення угоди про надра з США Україна не погодиться вважати отриману останніми роками американську допомогу борговим зобов’язанням. Про це він сказав на брифінгу.

"Ми вдячні за підтримку, але це не кредит, і ми цього не допустимо", - сказав Президент.

Водночас він дав зрозуміти, що Україна готова відшкодовувати США майбутню допомогу, якщо адміністрація Дональда Трампа її надаватиме.

"Якщо там піднімається це питання, ми не будемо сприймати борги, як і я казав, це для мене зрозумілі абсолютно речі, принаймні ми говоримо про минуле. Якщо будуть матися на увазі якісь перспективи. Нова підтримка, тоді Сполучені Штати напевно можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде", - сказав Президент.

Він додав, що головні компромісні речі з американською стороною були окреслені в рамковій угоді, підписання якої, як відомо, зірвалося в кінці лютого. Тоді ж було виключено, що Україна повертатиме США кошти за надану їй допомогу від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Зеленський заявив, що Україна отримала змінену угоду про копалини від США.

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