Практика судів
  1. В Україні

Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США в межах угоди про надра, — Зеленський

21:05, 28 березня 2025
Володимир Зеленський: Ми вдячні за підтримку, але це не кредит, і ми цього не допустимо.
Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США в межах угоди про надра, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський наголосив, що під час укладення угоди про надра з США Україна не погодиться вважати отриману останніми роками американську допомогу борговим зобов’язанням. Про це він сказав на брифінгу.

"Ми вдячні за підтримку, але це не кредит, і ми цього не допустимо", - сказав Президент. 

Водночас він дав зрозуміти, що Україна готова відшкодовувати США майбутню допомогу, якщо адміністрація Дональда Трампа її надаватиме.

"Якщо там піднімається це питання, ми не будемо сприймати борги, як і я казав, це для мене зрозумілі абсолютно речі, принаймні ми говоримо про минуле. Якщо будуть матися на увазі якісь перспективи. Нова підтримка, тоді Сполучені Штати напевно можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде", - сказав Президент.

Він додав, що головні компромісні речі з американською стороною були окреслені в рамковій угоді, підписання якої, як відомо, зірвалося в кінці лютого. Тоді ж було виключено, що Україна повертатиме США кошти за надану їй допомогу від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Зеленський заявив, що Україна отримала змінену угоду про копалини від США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

США Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кримінальний процесуальний закон не містить заборони про зміну цивільного позову в ході судового розгляду – Верховний Суд

У кримінальному процесуальному законодавстві відсутні застереження стосовно внесення змін до цивільного позову в ході судового розгляду, у тому числі й щодо збільшення позовних вимог.

«Ресурсу в районі більше немає» – суд виправдав одного з керівників ТЦК, який не зміг виконати план мобілізації

У ТЦК та СП розповіли, що не змогли виконати план мобілізації через відсутність у районі достатньої кількості військовозобов’язаних, які б підходили за віком та станом здоров’я.

Верховний Суд пояснив, що слід брати до уваги при закритті справи у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

ККС ВС вказав, що у визначенні того, чи застосовується п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у конкретному кримінальному провадженні ключову роль відіграє день початку досудового розслідування.

Якщо сторона кримінального процесу не зазначила у апеляційній скарзі певних доводів, це не може бути підставою для її повернення — Верховний Суд

Питання про формулювання вимог перед судом апеляційної інстанції та їх обґрунтування належить до повноважень сторони кримінального процесу і не може тлумачитися як істотний недолік апеляційної скарги та бути підставою для її повернення.

Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов

Як зазначив Денис Маслов, цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій, але дозволить отримати рішення суду швидше.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді