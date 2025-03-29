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Украина не подпишет соглашение о ископаемых в том варианте, который представили США – СМИ

08:14, 29 марта 2025
WP: Украина не подпишет соглашение о ископаемых в нынешней его версии.
Украина не подпишет соглашение о ископаемых в том варианте, который представили США – СМИ
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Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 28 марта Соединенные Штаты официально передали Украине проект соглашения по недрам. Вместе с тем, по его словам, в документе появились пункты, которые ранее обе стороны отклоняли.

И, как пишет The Washington Post, судя по реакции украинских депутатов и высокопоставленных чиновников, быстрое утверждение маловероятно. Новый проект соглашения, сказал один высокопоставленный чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, выглядит так, как будто «Украина была в войне с США, проиграла, [была] захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации».

В свою очередь, бывший украинский чиновник, знакомый с переговорами, сказал, что новое предложение может быть лишь начальной переговорной позицией США, но оно «ужасно для Украины». Он также говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

«Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком виде», — сказал он.

Зеленский уточнил, что новый проект соглашения получила первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Это совсем другой документ, там много всего, о чем не шла речь, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отклоняли», — добавил Президент.

Он подчеркнул, что хочет получить конкретную рецензию юристов. Они должны будут сравнить все версии такого соглашения.

«У нас есть Конституция Украины, в которой ясно понятно, кому что принадлежит. Дальше в Конституции ясно понятно, что наш курс в ЕС, мы делаем какие-то шаги... Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято», — добавил Президент.

Также Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что при заключении соглашения по недрам с США Украина не согласится считать полученную в последние годы американскую помощь долговым обязательством. Об этом он сказал на брифинге.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал он.

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США Украина

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