ChatGPT может провоцировать эмоциональную зависимость и синдром отмены — исследование

Чат-боты с искусственным интеллектом могут вызывать зависимость и оказывать влияние на эмоциональное состояние пользователей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первое масштабное исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом в сотрудничестве с OpenAI, показало, что чат-боты, такие как ChatGPT, могут вызывать эмоциональную зависимость у пользователей. В случае отключения от сервиса некоторые из них испытывают симптомы, схожие с абстинентным синдромом. Об этом сообщает MIT Media Lab.

Ученые проанализировали более 40 миллионов взаимодействий с ChatGPT и опросили свыше 4000 пользователей, чтобы выяснить, как именно общение с искусственным интеллектом влияет на эмоциональное состояние человека. На следующем этапе эксперимента почти 1000 участников в течение четырех недель активно использовали чат-бот, а затем рассказали о своих чувствах, уровне одиночества, социальной активности и степени эмоциональной привязанности к ChatGPT.

Что выяснили исследователи:

Большинство участников не проявляли сильной эмоциональной вовлеченности.

Но те, кто больше доверял боту или ощущал с ним «связь», чаще были одиноки и воспринимали ChatGPT как источник эмоциональной поддержки.

Пользователи, взаимодействовавшие с голосовым режимом, где бот говорил голосом противоположного пола, демонстрировали более высокий уровень эмоциональной зависимости и чувства изоляции.

Женщины, участвовавшие в исследовании, после общения с ботом реже контактировали с другими людьми, в отличие от мужчин.

Что это означает:

По словам исследователя по вопросам безопасности OpenAI Джейсона Пханга, эти выводы — важный первый шаг к пониманию психологического влияния искусственного интеллекта на человека. Полученные данные могут помочь разработчикам создавать более безопасные и здоровые цифровые сервисы, которые не будут способствовать социальной изоляции или зависимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.