ChatGPT може провокувати емоційну залежність і синдром відміни — дослідження

Чат-боти зі штучним інтелектом можуть викликати залежність і впливати на емоційний стан користувачів.

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Перше велике дослідження, проведене Массачусетським технологічним інститутом у співпраці з OpenAI, виявило, що чат-боти на кшталт ChatGPT можуть формувати емоційну залежність у користувачів. У разі припинення доступу до сервісу деякі з них навіть переживають симптоми, схожі на абстиненцію. Про це повідомляє MIT Media Lab.

Науковці проаналізували понад 40 мільйонів взаємодій з ChatGPT та опитали понад 4 тисячі користувачів, щоб з’ясувати, як саме впливає спілкування з штучним інтелектом на емоційний стан людини. На наступному етапі експерименту ще майже 1000 людей протягом чотирьох тижнів користувалися ботом, після чого розповіли про власні емоції, рівень самотності, соціальну активність і наскільки вони «прив'язались» до ChatGPT.

Що з’ясували дослідники:

Більшість учасників не демонстрували глибокої емоційної залученості.

Але ті, хто довіряв боту більше або відчував із ним «зв’язок», частіше були самотніми й покладалися на ChatGPT як на емоційну підтримку.

Учасники, які користувались голосовим режимом з голосом іншої статі, мали вищий рівень емоційної залежності й почуття ізольованості.

Жінки, які брали участь у дослідженні, після спілкування з ботом менше взаємодіяли з реальними людьми, на відміну від чоловіків.

Що це означає:

Ці висновки – перший серйозний крок до розуміння психологічного впливу штучного інтелекту на людину, наголошує дослідник безпеки OpenAI Джейсон Пханг. Це знання може допомогти розробникам створювати безпечніші й здоровіші цифрові сервіси, що не сприятимуть ізоляції чи залежності.

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