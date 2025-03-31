ChatGPT може провокувати емоційну залежність і синдром відміни — дослідження

Перше велике дослідження, проведене Массачусетським технологічним інститутом у співпраці з OpenAI, виявило, що чат-боти на кшталт ChatGPT можуть формувати емоційну залежність у користувачів. У разі припинення доступу до сервісу деякі з них навіть переживають симптоми, схожі на абстиненцію. Про це повідомляє MIT Media Lab.
Науковці проаналізували понад 40 мільйонів взаємодій з ChatGPT та опитали понад 4 тисячі користувачів, щоб з’ясувати, як саме впливає спілкування з штучним інтелектом на емоційний стан людини. На наступному етапі експерименту ще майже 1000 людей протягом чотирьох тижнів користувалися ботом, після чого розповіли про власні емоції, рівень самотності, соціальну активність і наскільки вони «прив'язались» до ChatGPT.
Що з’ясували дослідники:
Що це означає:
Ці висновки – перший серйозний крок до розуміння психологічного впливу штучного інтелекту на людину, наголошує дослідник безпеки OpenAI Джейсон Пханг. Це знання може допомогти розробникам створювати безпечніші й здоровіші цифрові сервіси, що не сприятимуть ізоляції чи залежності.
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