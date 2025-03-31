Первая запущенная из Европы орбитальная ракета упала после старта, видео

Ракета немецкого стартапа Isar Aerospace не смогла выйти на орбиту во время первого испытательного полета.

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В Норвегии ракета немецкого стартапа Isar Aerospace не смогла выйти на орбиту во время первого испытательного полета. Об этом сообщает NASASpaceflight.com.

Ракета взлетела с площадки с космодрома "Андоя" в Арктике 30 марта в 13:30 по киевскому времени и, пролетев примерно пол минуты, начала наклоняться, дымить и в конце концов упала в море в результате взрыва.

Spectrum – ракета, созданная немецкой компанией Isar Aerospace, она должна была стать первым орбитальным запуском с территории Европы. В компании заранее отмечали, что первый полет может завершиться досрочно, подчеркивая, что даже 30-секундное функционирование ракеты уже будет считаться успехом.

После падения ракеты компания заявила, что все равно собрала значительное количество полетных данных и получила опыт для будущих миссий.

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