Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп заявил, что соглашение по продаже TikTok будет заключено до 5 апреля

08:14, 31 марта 2025
Трамп также выразил надежду, что популярное приложение останется доступным для американских пользователей.
Дональд Трамп заявил, что соглашение по продаже TikTok будет заключено до 5 апреля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже социальной сети TikTok должна быть заключена до конца дня в субботу, 5 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, что «интерес к покупке TikTok со стороны потенциальных покупателей огромный».

Трамп также выразил надежду, что популярное приложение останется доступным для американских пользователей: «Я хотел бы, чтобы TikTok остался живым».

Как известно, китайская компания ByteDance должна до 5 апреля найти не китайского покупателя TikTok. В противном случае приложение будет заблокировано в США по соображениям национальной безопасности.

27 марта Трамп заявил, что готов пойти на уступки Пекину и снизить пошлины, чтобы ускорить заключение сделки. В то же время он допустил, что апрельский дедлайн может быть перенесён, если переговоры не завершатся вовремя.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданин проиграл судебный процесс, а затем 30 километров гнался за судьей

Мужчина еще и заставил полицию остановить автомобиль судьи, после чего обвинил ее в нарушении Правил дорожного движения.

Постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, выписки из ЕРДР, ходатайства и жалобы не являются доказательствами — Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции признал недопустимыми результаты проведенных НСРД, поскольку посчитал эти доказательства производными от определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления, которые он признал недопустимыми.

Верховный Суд разъяснил, могут ли быть использованы в качестве доказательства показания свидетеля, данные в судебном заседании до замены состава суда

Верховный Суд отменил оправдательный приговор начальнику продовольственной службы воинской части, указав, какие факторы необходимо установить для оценки допустимости показаний отсутствующего свидетеля.

Законопроект об изменении порядка рассмотрения пенсионных и социальных дел не решает проблему нехватки средств на выплаты, но ускорит судебный процесс — Денис Маслов

Как отметил Денис Маслов, этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий, но позволит получить решение суда быстрее.

Для будущих водителей вместо медосмотра введут обязанность пройти комплексное медицинское обследование

При этом данные о состоянии здоровья водителей и кандидатов в водители будут передаваться из электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), которая взаимодействует с Реестром военнообязанных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва