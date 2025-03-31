Дональд Трамп заявил, что соглашение по продаже TikTok будет заключено до 5 апреля

Трамп также выразил надежду, что популярное приложение останется доступным для американских пользователей.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже социальной сети TikTok должна быть заключена до конца дня в субботу, 5 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, что «интерес к покупке TikTok со стороны потенциальных покупателей огромный».

Трамп также выразил надежду, что популярное приложение останется доступным для американских пользователей: «Я хотел бы, чтобы TikTok остался живым».

Как известно, китайская компания ByteDance должна до 5 апреля найти не китайского покупателя TikTok. В противном случае приложение будет заблокировано в США по соображениям национальной безопасности.

27 марта Трамп заявил, что готов пойти на уступки Пекину и снизить пошлины, чтобы ускорить заключение сделки. В то же время он допустил, что апрельский дедлайн может быть перенесён, если переговоры не завершатся вовремя.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

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