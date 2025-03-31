Дональд Трамп заявив, що угода з продажу TikTok буде укладена до 5 квітня

Трамп також висловив сподівання, що популярний додаток залишиться доступним для американських користувачів

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Президент США Дональд Трамп зазначив, що угода про продаж соцмережі TikTok має бути укладена до кінця дня у суботу, 5 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Він розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One, що «інтерес до покупки TikTok з боку потенційних покупців є величезним».

Трамп також висловив сподівання, що популярний додаток залишиться доступним для американських користувачів: «Я хотів би, щоб TikTok залишився живим».

Як відомо, китайська компанія ByteDance повинна до 5 квітня знайти не китайського покупця TikTok. Інакше додаток буде заблоковано в США через загрози національній безпеці.

27 березня Трамп заявив, що готовий піти на поступки Пекіну та зменшити мита, щоб прискорити укладення угоди. Водночас він припустив, що квітневий дедлайн може бути перенесений, якщо перемовини не завершаться вчасно.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Ще ми писали, що топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

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