Є певні методи, — Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін

Попри те, що це заборонено Конституцією США, він заявив, що є певні методи, які йому можуть допомогти.

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Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін. Про це він заявив у інтерв’ю NBC News.

Попри те, що це заборонено Конституцією США, він заявив, що є певні методи, які йому можуть допомогти. Як відомо, 22-а поправка Конституції США забороняє більше двох разів обиратися президентом.

«Багато людей хочуть, щоб я це зробив. Але, знаєте, я зазвичай їм кажу, що попереду ще довгий шлях, ще дуже рано. Я зосереджений на теперішньому», – сказав Трамп.

На запитання, чи хоче він іти ще на один термін, президент відповів: «Мені подобається працювати».

«Я не жартую. Є методи, за допомогою яких це можна зробити», – додав президент.

На уточнювальне запитання щодо можливого сценарію, за якого віцепрезидент Джей Ді Венс балотуватиметься в президенти, а потім передасть посаду Трампу, він відповів, що «це один» із методів, «але є й інші».

На прохання поділитися іншим методом Трамп відповів «ні».

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