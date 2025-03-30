Есть определенные методы — Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок

Несмотря на то, что это запрещено Конституцией США, он отметил, что существуют определенные методы, которые могут ему в этом помочь.

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Президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Несмотря на то, что это запрещено Конституцией США, он отметил, что существуют определенные методы, которые могут ему в этом помочь. Как известно, 22-я поправка к Конституции США запрещает избираться президентом более двух раз.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но, знаете, я обычно говорю им, что впереди еще долгий путь, еще очень рано. Я сосредоточен на настоящем», — сказал Трамп.

На вопрос, хочет ли он пойти еще на один срок, президент ответил: «Мне нравится работать».

«Я не шучу. Есть методы, с помощью которых это можно сделать», — добавил президент.

На уточняющий вопрос о возможном сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Венс будет баллотироваться в президенты, а затем передаст пост Трампу, он ответил, что «это один» из методов, «но есть и другие».

На просьбу назвать другой метод Трамп ответил: «нет».

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