Электронный кабинет ВЛК заработает с 1 апреля — в Минобороны объяснили ключевые изменения

С 1 апреля в Украине откроется электронный кабинет ВЛК для оформления выводов о пригодности к военной службе в цифровом формате.

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С 1 апреля в Украине Министерство обороны запускает электронный кабинет ВЛК. Заключения о непригодности или, наоборот, пригодности к службе будут оформляться исключительно в цифровом формате. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она подчеркнула, что это позволит гражданам не посещать ТЦК. Информация в электронном виде будет сразу направлена в реестр «Оберег».

«В рамках второго этапа реформы мы запускаем анонимизацию: наши граждане будут проходить медосмотр в любом гражданском медучреждении, где им удобно. Это будет выглядеть как обычный check-up. Не будет ничего лишнего, и это не будет связано ни с походом в ТЦК, ни с визитом на ВЛК», — отметила Черногоренко.

Она подчеркнула, что информация будет передаваться в Минобороны для обработки в «анонимном формате».

По словам заместителя министра обороны, врачи, которые будут оценивать эти данные, не смогут идентифицировать личность человека, которому определяют пригодность или непригодность к службе.

Она добавила, что цифровизация процесса военно-врачебных комиссий поможет снизить коррупционные риски и сделает систему более удобной для граждан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий внес в парламент законопроект 13131, который предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем формы 083/о будет отменена, а вместо нее данные будут браться из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег».

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