20 апреля — президент Финляндии предложил Трампу дату для прекращения огня в Украине

Александр Стубб обсудил с Дональдом Трампом дату прекращения огня в Украине и разработку США санкций против России на случай ее отказа или нарушения.

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Президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США Дональду Трампу установить дедлайн для прекращения огня в Украине. Об этом сообщает Yle.

Во время разговора двух лидеров президент Финляндии подчеркнул Трампу необходимость установления чёткой даты для прекращения огня в Украине.

В частности, Стубб на пресс-конференции заявил, что 20 апреля — это хорошая дата для прекращения огня в Украине.

По его словам, эта дата стала бы удачным временем для полного прекращения огня между Россией и Украиной без каких-либо условий.

«Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому что президент Трамп будет в должности уже три месяца», — подчеркнул президент Финляндии.

Он также добавил: если Россия не согласится на перемирие или нарушит его, необходимо будет ввести мощный механизм санкций. Стубб сообщил, что такие санкции готовятся и в США.

«Мы также обсуждали это с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, архитектором санкционного пакета. И в ближайшее время он предложит его при поддержке пятидесяти сенаторов в Соединённых Штатах», — сказал финский президент.

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