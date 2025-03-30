В Киеве 31 марта ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций

В столице 31 марта будут действовать временные ограничения дорожного движения из-за приезда иностранных делегаций.

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В Киеве 31 марта ограничат движение транспорта из-за официального визита иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Водителей и жителей региона призывают учитывать эти изменения при планировании маршрутов и передвижения по городу.

«31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Просим учитывать данную информацию при передвижении», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что во время официальных визитов иностранных делегаций в Украине Управление государственной охраны совместно с Национальной полицией имеет право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов.

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