Практика судов
  1. В Украине

В Киеве 31 марта ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций

20:31, 30 марта 2025
В столице 31 марта будут действовать временные ограничения дорожного движения из-за приезда иностранных делегаций.
В Киеве 31 марта ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 31 марта ограничат движение транспорта из-за официального визита иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Водителей и жителей региона призывают учитывать эти изменения при планировании маршрутов и передвижения по городу.

«31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Просим учитывать данную информацию при передвижении», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что во время официальных визитов иностранных делегаций в Украине Управление государственной охраны совместно с Национальной полицией имеет право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Киев дороги транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контроль в сфере коммерческого учета коммунальных услуг будет осуществлять Госпотребслужба — Кабмин зарегистрировал законопроект

Как отмечает правительство, законом об учете Госпотребслужба не уполномочена на проведение проверок в сфере коммерческого учета коммунальных услуг, обслуживания узлов учета — распределителей тепловой энергии, формирования и предоставления потребителям счетов на оплату коммунальных услуг, и это необходимо исправить.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

«Ресурса в районе больше нет» – суд оправдал одного из руководителей ТЦК, который не смог выполнить план мобилизации

В ТЦК и СП рассказали, что не смогли выполнить план мобилизации из-за отсутствия в районе достаточного количества военнообязанных, подходящих по возрасту и состоянию здоровья.

Государственная судебная администрация в течение 2 месяцев ограничит доступ граждан к текстам судебных решений по делам об уклонении от мобилизации

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об ограничении доступа граждан к определенным судебным решениям, включая приговоры по делам об уклонении от мобилизации – перечень ограничений.

Депутаты предлагают усилить значение отдельных определений судей для инициирования ответственности адвокатов

В закон об адвокатуре предлагают внести изменения, расширяющие основания для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України