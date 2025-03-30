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У Києві 31 березня обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

20:31, 30 березня 2025
У столиці 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через приїзд іноземних делегацій.
У Києві 31 березня обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій
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У Києві 31 березня обмежать рух транспорту через офіційний візит іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Водіїв і мешканців регіону закликають врахувати ці зміни під час планування своїх маршрутів і пересування містом.

«31 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», — наголосили у відомстві.

Там наголосили, що під час офіційних візитів іноземних делегацій в Україні Управління державної охорони спільно з Нацполіцією має право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів. 

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Київ дороги транспорт

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