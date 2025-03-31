Соціальна послуга догляду вдома — хто має право і які документи потрібні

Допомога вдома для тих, хто не може самостійно про себе піклуватися: умови та порядок отримання.

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Люди, які не можуть повністю або частково піклуватися про себе, можуть отримати соціальну послугу допомоги вдома. Це допомога у веденні господарства, сплаті комунальних послуг, годування, купівлі продуктів або ліків, психологічній підтримці тощо.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати таку послугу.

Хто може отримати соціальну послугу догляду вдома:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю від 3 до 18 років;

люди з тяжкими формами захворювання, які потребують постійної сторонньої допомоги.

Як отримати соціальну послугу:

Подати заяву з документами до управління соціального захисту населення.

Заяву можна подати письмово або через Дію.

Які документи необхідні:

копія паспорта

копія картки платника податків

копія довідки до акта огляду МСЕК або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги

декларація про доходи та майновий стан (крім людей, яким соціальні послуги надаються незалежно від доходу)

інші документи* (наприклад, копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років)

*Повний перелік документів міститься в п. 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг».

Що далі:

З отримувачем послуги або його законним представником укладається договір, впродовж 5 днів після рішення про надання соціальної послуги вдома.

Послуга може бути безоплатною, платною, або частково компенсуватись за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Як часто надається соціальна послуга догляду вдома:

Постійно: для людей похилого віку та з інвалідністю з порушеннями рухової активності — від 1 до 7 разів на тиждень.

Періодично: 2 рази на місяць — для людей з когнітивними розладами, для людей з інвалідністю із психічними та поведінковими розладами — від 2 до 4 разів на місяць.

Тимчасово: у визначений у договорі період дітям з інвалідністю віком від 3 до 18 років — від 2 до 5 разів на тиждень, залежно від потреб.

Особливості надання послуги під час дії воєнного стану:

Під час воєнного стану, наявності загрози життю чи здоров’ю людей, соціальна послуга догляду вдома може надаватися екстрено.

Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Термін надання соціальної послуги визначається індивідуально.

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