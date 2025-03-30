Пенсія в Україні — чому можуть припинити виплати і як їх поновити

Іноді трапляються випадки, коли виплату пенсії можуть зупинити цілком на законних підставах. Це викликає занепокоєння серед пенсіонерів, адже для багатьох з них пенсія — єдине джерело доходу. Важливо знати, у яких саме випадках держава має право припинити нарахування виплат. Видання «На пенсії» розповіло, чому це може статися.
Деякі пенсіонери можуть стикатися з призупинення виплати пенсії з наступних причин:
Щоб відновити виплати, людині необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України особисто чи поштою.
У випадку, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за кордоном, йому потрібно надати такі документи:
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