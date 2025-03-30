Пенсія в Україні — чому можуть припинити виплати і як їх поновити

Важливо знати, у яких саме випадках держава має право припинити нарахування виплат.

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Іноді трапляються випадки, коли виплату пенсії можуть зупинити цілком на законних підставах. Це викликає занепокоєння серед пенсіонерів, адже для багатьох з них пенсія — єдине джерело доходу. Важливо знати, у яких саме випадках держава має право припинити нарахування виплат. Видання «На пенсії» розповіло, чому це може статися.

Деякі пенсіонери можуть стикатися з призупинення виплати пенсії з наступних причин:

пенсія була призначена на основі недостовірних даних;

смерть пенсіонера;

отримувач пенсії не отримував виплати протягом шести місяців.

пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не уклала з Україною угоди про пенсійне забезпечення.

Щоб відновити виплати, людині необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України особисто чи поштою.

У випадку, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за кордоном, йому потрібно надати такі документи:

копія документа, що підтверджує отримання тимчасового захисту або статусу біженця, а також реєстрації місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, що підтверджує, що пенсіонер живий (отримати можна у дипломатичних установах України за кордоном);

копія українського паспорта.

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