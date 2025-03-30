Пенсия в Украине — почему могут прекратить выплаты и как их восстановить

Важно знать, в каких именно случаях государство имеет право прекратить начисление выплат.

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Иногда возникают случаи, когда выплату пенсии могут приостановить на вполне законных основаниях. Это вызывает беспокойство среди пенсионеров, ведь для многих из них пенсия — единственный источник дохода. Важно знать, в каких именно случаях государство имеет право прекратить начисление выплат. Издание «На пенсии» рассказало, почему это может произойти.

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с приостановкой выплаты пенсии по следующим причинам:

пенсия была назначена на основании недостоверных данных;

смерть пенсионера;

получатель пенсии не получал выплаты в течение шести месяцев;

пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, а страна не заключила с Украиной соглашение о пенсионном обеспечении.

Для возобновления выплат человеку необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или по почте.

В случае, если пенсионер временно находится за границей, ему нужно предоставить следующие документы:

копия документа, подтверждающего получение временной защиты или статуса беженца, а также регистрацию места временного проживания за границей;

оригинал документа, подтверждающего, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом);

копия украинского паспорта.

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