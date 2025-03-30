Пенсия в Украине — почему могут прекратить выплаты и как их восстановить

Иногда возникают случаи, когда выплату пенсии могут приостановить на вполне законных основаниях. Это вызывает беспокойство среди пенсионеров, ведь для многих из них пенсия — единственный источник дохода. Важно знать, в каких именно случаях государство имеет право прекратить начисление выплат. Издание «На пенсии» рассказало, почему это может произойти.
Некоторые пенсионеры могут столкнуться с приостановкой выплаты пенсии по следующим причинам:
Для возобновления выплат человеку необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или по почте.
В случае, если пенсионер временно находится за границей, ему нужно предоставить следующие документы:
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