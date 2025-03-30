Отчисленный курсант должен выплатить военной академии более 50 тысяч — решение суда во Львове

Суд обязал отчисленного курсанта выплатить 54 тысячи гривен компенсации военной академии.

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Во Львове суд обязал отчисленного курсанта выплатить компенсацию Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Решение по делу №380/139/25 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указано, что в суд обратился представитель академии с иском к отчисленному курсанту, который добровольно не возместил расходы на свое содержание после отчисления из вуза. Речь идет о сумме 54 630 гривен.

Парень был зачислен в львовскую военную академию с июля 2024 года, а отчислен — в начале декабря. Курсант сам подал заявление об отчислении по причине нежелания продолжать обучение.

После досрочного расторжения контракта он был обязан выплатить учебному заведению расходы на свое содержание в период обучения, однако этого не сделал, поэтому представитель академии обратился в суд.

Суд подчеркнул, что курсанты, обучающиеся в военной академии, находятся на полном государственном обеспечении. Подписывая контракт, ответчик знал об обязательстве возместить расходы в случае досрочного расторжения.

Судья полностью удовлетворил иск военной академии.

Таким образом, суд постановил взыскать с отчисленного курсанта в пользу Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного расходы в размере 54 630 гривен.

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