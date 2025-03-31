В Германии ищут мэра для острова — через объявление в газете

В прошлом этот подход уже позволил властям успешно подобрать человека на другую должность.

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Остров Вангероге в Германии ищет нового мэра с помощью объявления о вакансии. Об этом сообщает Spiegel.

Три политические партии — ХДС, СДПГ и "Зеленые", представленные в совете острова, разместили объявление в одной из местных газет. «У нас вы сможете на ответственной должности формировать будущее», — говорится в тексте.

По словам представителей партий, на Вангероге ощущается нехватка квалифицированных кадров.

«Найти новых сотрудников с нужными управленческими навыками для острова сложно, особенно если даже на материке это удается не всегда», — отметили они.

Издание указывает, что в муниципалитете уже сейчас не хватает специалистов не только для выполнения текущей работы, но и для обучения новичков. Поэтому партии приняли совместное решение искать мэра через публичное объявление.

Выборы мэра состоятся 17 августа, подать заявку можно до 14 июня. Интересно, что еще до публикации объявления один кандидат уже выразил желание занять эту должность. А прошлым летом подобная стратегия уже принесла успех: на вакансию смотрителя маяка откликнулись более 1000 человек.

В описании вакансии указано, что будущий мэр должен возглавить муниципалитет, помогать в финансовых, кадровых и правопорядковых вопросах, а также выполнять представительские функции. Партии хотят, чтобы кандидат или кандидатка перенесли основное место жительства и центр жизни на Вангероге. Также желательно иметь высшее образование или квалификацию для работы на руководящих административных должностях.

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