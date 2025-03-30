В Китае учитель жестоко избил ученика, который просто обратился к нему по имени

Учитель девять раз ударил ученика по лицу после того, как мальчик обратился к нему по имени.

Фото: Shutterstock

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В Китае учитель избил ученика за то, что школьник обратился к нему по имени. Учитель расценил это как неуважение. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошёл в начальной школе города Цзочэн, провинция Шаньдун, на востоке Китая, и вызвал волну возмущения. Учитель математики по фамилии Ву девять раз ударил пятиклассника по лицу после того, как мальчик во время перемены на физкультуре окликнул его по имени.

Случай произошёл, когда дети отдыхали на школьной площадке.

По словам родителей пострадавшего, мальчик увидел проходящего мимо учителя и громко назвал его по имени. Ву разозлился, восприняв это как проявление неуважения. Он подошёл к группе учеников, нашёл «виновника» и начал его избивать. Даже когда мальчик дважды поклонился и извинился, а другой учитель попытался остановить Ву, тот не прекратил насилие. В итоге ребёнка ударили девять раз.

Родители сообщили, что в результате побоев у их сына опухло лицо, появился шум в ушах и постоянная головная боль.

«Мой сын в шоке. Я не могу понять, что он такого сделал, чтобы взрослый мужчина его избил», — написала мать мальчика в соцсетях. Она также добавила, что отвезла ребёнка в больницу, где медики диагностировали травмы головы и лица.

Семья обратилась в полицию и сообщила об инциденте администрации школы, требуя увольнения Ву.

«Кто дал вам право бить моего ребёнка? Если он сделал что-то не так — вы могли позвонить мне. У вас ведь есть мой номер, не так ли?» — обратилась мать к учителю.

В ответ Ву заявил: «Я знаю. Но мне за 50, я пожилой человек. Он громко выкрикнул моё имя в шутливой манере — это было крайне неуважительно. Поэтому я ударил его по лицу. Он должен научиться следить за своими словами».

Школа отстранила Ву от преподавания и предложила семье компенсацию в размере 5000 юаней (около 700 долларов), но родители отказались её принимать.

В настоящее время полиция расследует инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс в Китае и поднял вопрос о границах дисциплины в школах.

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