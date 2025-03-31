В Сумской области будут судить двух медиков, которые за взятки устанавливали военнообязанным фальшивые диагнозы

Глава ВЛК вместе с еще двумя врачами за денежное вознаграждение вносили недостоверные данные в медицинские документы пациентов.

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В Сумской области будут судить двух медицинских работников одной из больниц Тростянецкой громады, которые за взятки устанавливали военнообязанным фальшивые диагнозы. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Установлено, что председатель военно-врачебной комиссии вместе с двумя другими врачами за денежное вознаграждение вносили недостоверные данные в медицинские документы пациентов. Среди фальсификаций — поддельные заключения о состоянии здоровья, незаконные госпитализации и внесение изменений в электронную медицинскую систему.

В частности, один из врачей сфальсифицировал медицинское заключение для военнообязанного, признав его ограниченно годным к службе. Другой — оформил фиктивную госпитализацию и внес ложные данные в электронную систему.

В отношении председателя ВЛК досудебное расследование продолжается.

Также к ответственности привлечён один из военнообязанных, который пытался получить ложное медицинское заключение для прохождения службы в тыловых подразделениях. Ему инкриминируют дачу неправомерной выгоды должностным лицам (ст. 369 УК Украины).

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