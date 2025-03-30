Суд во Львове вынес приговор военнослужащему, который совершил СЗЧ и не являлся на службу более года

Старшему солдату приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Во Львове судили военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и не являлся на службу более года. Приговор по делу № 465/4485/24 вынес Франковский районный суд Львова.

В материалах дела указано, что уроженец Запорожской области проходил военную службу по контракту в звании старшего солдата с сентября 2020 года.

В апреле 2023 года военнослужащий самовольно, без разрешения командира, покинул часть и не возвращался на службу более года — до мая 2024 года. Всё это время он проводил по собственному усмотрению.

«В период с 20.04.2023 по 30.05.2024 старший солдат проводил время по собственному усмотрению, обязанности военной службы не выполнял, свою принадлежность к Вооружённым силам Украины, а также тот факт, что он незаконно находится вне места службы, скрывал», — говорится в материалах дела.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он заявил, что намерен продолжать военную службу и просил не наказывать его строго.

Подсудимый также подтвердил, что в Пустомытовском районном суде рассматривается уголовное производство по обвинению его в совершении грабежа (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения через суд, который вынес решение.

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