В Киеве избили ветерана за замечания по поводу российской музыки — полиция устанавливает обстоятельства

В результате конфликта с компанией отдыхающих военный получил телесные повреждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Голосеевском районе Киева избили ветерана. Правоохранители устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщает столичная полиция.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 марта во дворе одного из домов Голосеевского района.

Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, в ходе которого мужчине были нанесены телесные повреждения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, которая установила всех участников конфликта.

«Сведения о данном происшествии внесены в журнал единого учета, в настоящее время проводится проверка», — сообщили в полиции.

Накануне в сети появилась информация о том, что ветерана избили за замечание по поводу российской музыки.

Волонтер в социальных сетях рассказала, что инцидент произошел в одной из беседок, где компания отдыхающих слушала российскую музыку. Военный подошел к ним и попросил выключить — в ответ в него полетела бутылка. По имеющейся информации, пострадали сам ветеран, его жена и волонтер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.