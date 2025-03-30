В Киеве избили ветерана за замечания по поводу российской музыки — полиция устанавливает обстоятельства

В Голосеевском районе Киева избили ветерана. Правоохранители устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщает столичная полиция.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 марта во дворе одного из домов Голосеевского района.
Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, в ходе которого мужчине были нанесены телесные повреждения.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, которая установила всех участников конфликта.
«Сведения о данном происшествии внесены в журнал единого учета, в настоящее время проводится проверка», — сообщили в полиции.
Накануне в сети появилась информация о том, что ветерана избили за замечание по поводу российской музыки.
Волонтер в социальных сетях рассказала, что инцидент произошел в одной из беседок, где компания отдыхающих слушала российскую музыку. Военный подошел к ним и попросил выключить — в ответ в него полетела бутылка. По имеющейся информации, пострадали сам ветеран, его жена и волонтер.
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