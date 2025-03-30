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Доходы Владимира Зеленского и его семьи в 2024 году составили более 15 миллионов гривен — декларация

18:07, 30 марта 2025
Президент Украины обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год.
Доходы Владимира Зеленского и его семьи в 2024 году составили более 15 миллионов гривен — декларация
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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год. Об этом сообщает Офис Президента.

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа — 8 млн 585 тыс. 532 грн.

Доходы семьи Президента в 2024 году складывались из заработной платы Главы государства, банковских процентов и дохода от сдачи в аренду собственной недвижимости. Общая сумма этих доходов составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

«Рост доходов семьи президента Украины по сравнению с предыдущим годом произошёл благодаря восстановлению поступлений полной суммы арендных платежей», — отметили в Офисе Президента.

Также в ОП добавили, что остаток денежных средств семьи Главы государства на конец 2024 года существенно не изменился.

Других существенных изменений в активах, недвижимом имуществе или транспортных средствах в семье Президента в 2024 году не произошло.

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