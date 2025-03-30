Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если страна не заключит ядерное соглашение

Иран, несмотря на отказ от прямых переговоров, оставляет открытыми возможности для косвенных контактов.

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если страна не согласится на заключение ядерной сделки. Об этом сообщает NBC News.

«Если они не заключат сделку, будет бомбардировка — и это будет бомбардировка, которой они ещё никогда не видели», — цитирует президента США журналистка NBC Кристен Уэлкер.

По словам Трампа, между США и Ираном продолжаются переговоры.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах с США в ответ на письмо Дональда Трампа по поводу ядерной сделки. Об этом сообщает Politico.

Пезешкиян отметил, что несмотря на отказ от прямых переговоров, Иран оставляет открытой возможность для непрямых контактов.

«Хотя возможность прямых переговоров между двумя сторонами была отклонена в этом ответе, подчёркнуто, что путь для непрямых переговоров остаётся открытым», — отметил он.

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