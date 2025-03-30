Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если страна не заключит ядерное соглашение

17:49, 30 марта 2025
Иран, несмотря на отказ от прямых переговоров, оставляет открытыми возможности для косвенных контактов.
Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если страна не заключит ядерное соглашение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если страна не согласится на заключение ядерной сделки. Об этом сообщает NBC News.

«Если они не заключат сделку, будет бомбардировка — и это будет бомбардировка, которой они ещё никогда не видели», — цитирует президента США журналистка NBC Кристен Уэлкер.

По словам Трампа, между США и Ираном продолжаются переговоры.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах с США в ответ на письмо Дональда Трампа по поводу ядерной сделки. Об этом сообщает Politico.

Пезешкиян отметил, что несмотря на отказ от прямых переговоров, Иран оставляет открытой возможность для непрямых контактов.

«Хотя возможность прямых переговоров между двумя сторонами была отклонена в этом ответе, подчёркнуто, что путь для непрямых переговоров остаётся открытым», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Дональд Трамп Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Ресурса в районе больше нет» – суд оправдал одного из руководителей ТЦК, который не смог выполнить план мобилизации

В ТЦК и СП рассказали, что не смогли выполнить план мобилизации из-за отсутствия в районе достаточного количества военнообязанных, подходящих по возрасту и состоянию здоровья.

Государственная судебная администрация в течение 2 месяцев ограничит доступ граждан к текстам судебных решений по делам об уклонении от мобилизации

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об ограничении доступа граждан к определенным судебным решениям, включая приговоры по делам об уклонении от мобилизации – перечень ограничений.

Депутаты предлагают усилить значение отдельных определений судей для инициирования ответственности адвокатов

В закон об адвокатуре предлагают внести изменения, расширяющие основания для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Верховная Рада приняла законопроект о расширении полномочий надзорных органов и штрафах для бизнеса за основу

Законопроект о новых штрафах для бизнеса и расширении возможностей органов рыночного надзора является выполнением требования по евроинтеграции.

Верховный Суд при решении образцовых дел, касающихся бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств – Рада одобрила законопроект

Парламент принял за основу изменения относительно рассмотрения пенсионных и социальных дел, которые предусматривают, что при открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України