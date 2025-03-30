Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе

17:33, 30 марта 2025
Президент США поделился с журналистами, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время.
Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным. Переговоры могут состояться на следующей неделе. Об этом сообщает NBC News.

Как сообщалось ранее, в телефонном интервью Трамп заявил, что он «взбешён» поведением Путина и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

По его словам, пошлины в размере 25% на российскую нефть могут быть введены в любой момент.

Американского президента «разозлили» слова Путина о Зеленском и его рассуждения о новой власти в Украине.

«Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешён», когда Путин раскритиковал доверие к руководству президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что эти комментарии были „не к месту“... В пятницу Путин призвал к созданию переходного правительства в Украине, которое фактически могло бы устранить Зеленского», — говорится в материале.

«Путин знает, что я зол, но у нас с ним очень хорошие отношения, и мой гнев быстро проходит, если Путин делает правильные вещи», — добавил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США рф путин Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают усилить значение отдельных определений судей для инициирования ответственности адвокатов

В закон об адвокатуре предлагают внести изменения, расширяющие основания для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Верховная Рада приняла законопроект о расширении полномочий надзорных органов и штрафах для бизнеса за основу

Законопроект о новых штрафах для бизнеса и расширении возможностей органов рыночного надзора является выполнением требования по евроинтеграции.

Верховный Суд при решении образцовых дел, касающихся бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств – Рада одобрила законопроект

Парламент принял за основу изменения относительно рассмотрения пенсионных и социальных дел, которые предусматривают, что при открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Для водителей собираются отменить справку о медосмотре и брать данные об их пригодности к управлению из электронного реестра – Радуцкий внес законопроект

Законопроект предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем формы 083/о будет отменена, а вместо нее данные будут браться из ЭСОЗ, которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег».

Для квалификации уклонения от мобилизации достаточно установить факт получения повестки и неявки в ТЦК без уважительных причин – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что суд неправильно установил обстоятельства дела, в частности в части вручения ему «боевой» повестки по месту его работы, но Верховный Суд указал, что неустановление времени вручения повестки ТЦК не влияет на объективную и субъективную стороны этого преступления.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України