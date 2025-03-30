Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе

Президент США поделился с журналистами, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным. Переговоры могут состояться на следующей неделе. Об этом сообщает NBC News.

Как сообщалось ранее, в телефонном интервью Трамп заявил, что он «взбешён» поведением Путина и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

По его словам, пошлины в размере 25% на российскую нефть могут быть введены в любой момент.

Американского президента «разозлили» слова Путина о Зеленском и его рассуждения о новой власти в Украине.

«Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешён», когда Путин раскритиковал доверие к руководству президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что эти комментарии были „не к месту“... В пятницу Путин призвал к созданию переходного правительства в Украине, которое фактически могло бы устранить Зеленского», — говорится в материале.

«Путин знает, что я зол, но у нас с ним очень хорошие отношения, и мой гнев быстро проходит, если Путин делает правильные вещи», — добавил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.