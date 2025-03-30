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Трамп заявив, що планує провести розмову з Путіним наступного тижня

17:33, 30 березня 2025
Президент США поділився з журналістами, що планує поговорити з Путіним найближчим часом.
Трамп заявив, що планує провести розмову з Путіним наступного тижня
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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести розмову з Путіним. Переговори можуть відбутися наступного тижня. Про це повідомляє NBC News.

Як повідомлялося, під час телефонного інтерв’ю  Трамп заявив, що він «розлючений» поведінкою Путіна і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту.

За його словами, мита у розмірі 25% на російську нафту можуть бути запроваджені будь-якої миті.

Американського президента «розлютили» слова Путіна про Зеленського та його міркування щодо нової влади в Україні.

«Трамп заявив, що був «дуже злий» і «розлючений», коли Путін розкритикував довіру до керівництва Президента України Володимира Зеленського, додавши, що ці коментарі були «недоречними»... У п’ятницю Путін закликав до створення перехідного уряду в Україні, який фактично міг би усунути Зеленського», — йдеться в матеріалі.

«Путін знає, що я злий, але у нас із ним дуже хороші відносини і моя злість швидко розсіюється, якщо путін робить правильні речі», – додав Трамп.

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США рф путін Дональд Трамп

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