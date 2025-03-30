Трамп «розлючений» поведінкою Путіна і пригрозив митами на російську нафту — NBC News

Президент США заявив, що може запровадити додаткові мита на російську нафту, якщо не буде угоди про припинення вогню,

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Президент США Дональд Трамп заявив, що він «розлючений» поведінкою Путіна і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту. Про це повідомляє NBC News.

«Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він «розлючений» на Путіна, і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту», - розповіла журналістка NBC Крістен Велкер.

Як повідомляється, Трамп заявив, що він «розлючений» на Путіна через те, що він поставив під сумнів довіру до Президента Володимира Зеленського.

Президент США зазначив, що може запровадити вторинні мита на всю російську нафту, якщо не зможе домовитися з Росією про перемир'я в Україні і якщо вважатиме, що в цьому винна Москва.

Під час телефонного інтерв’ю з Велкер президент США заявив: «Якщо нам з Росією не вдасться укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія — а це може бути й не так — але якщо я вирішу, що винна саме Росія, я введу вторинні мита на нафту, на всю нафту, яка надходить з Росії».

Президент США додав, що якщо «ви купуєте нафту у Росії, то не зможете вести бізнес у США». За його словами, таке мито становитиме 25% на всю нафту та 25-50% нафтопродуктів.

«Путін знає, що я злий, але у нас із ним дуже хороші відносини і моя злість швидко розсіюється, якщо путін робить правильні речі», – додав Трамп.

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