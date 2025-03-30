Практика судів
  1. У світі

Трамп «розлючений» поведінкою Путіна і пригрозив митами на російську нафту — NBC News

17:27, 30 березня 2025
Президент США заявив, що може запровадити додаткові мита на російську нафту, якщо не буде угоди про припинення вогню,
Трамп «розлючений» поведінкою Путіна і пригрозив митами на російську нафту — NBC News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «розлючений» поведінкою Путіна і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту. Про це повідомляє NBC News.

«Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він «розлючений» на Путіна, і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту», - розповіла журналістка NBC Крістен Велкер.

Як повідомляється, Трамп заявив, що він «розлючений» на Путіна через те, що він поставив під сумнів довіру до Президента Володимира Зеленського.

Президент США зазначив, що може запровадити вторинні мита на всю російську нафту, якщо не зможе домовитися з Росією про перемир'я в Україні і якщо вважатиме, що в цьому винна Москва.

Під час телефонного інтерв’ю з Велкер президент США заявив: «Якщо нам з Росією не вдасться укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія — а це може бути й не так — але якщо я вирішу, що винна саме Росія, я введу вторинні мита на нафту, на всю нафту, яка надходить з Росії».

Президент США додав, що якщо «ви купуєте нафту у Росії, то не зможете вести бізнес у США». За його словами, таке мито становитиме 25% на всю нафту та 25-50% нафтопродуктів.

«Путін знає, що я злий, але у нас із ним дуже хороші відносини і моя злість швидко розсіюється, якщо путін робить правильні речі», – додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США рф путін Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДСА протягом 2 місяців обмежить доступ громадян до текстів судових рішень щодо ухилення від мобілізації

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект стосовно обмеження доступу громадян до певних судових рішень, включно з вироками стосовно ухилення від мобілізації – перелік обмежень.

Депутати пропонують посилити вагу окремих ухвал суддів для ініціювання відповідальності адвокатів

До закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

Законопроект про нові штрафи для бізнесу та розширення можливостей органів ринкового нагляду є виконанням вимоги стосовно євроінтеграції.

Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів – Рада схвалила законопроект

Парламент прийняв за основу зміни щодо розгляду пенсійних та соціальних справ, який передбачає, що при відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

Для водіїв збираються скасувати довідку про медогляд і брати дані про їх придатність до керування з електронного реєстру – Радуцький вніс законопроект

Законопроект передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з ЕСОЗ, який обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України