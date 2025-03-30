У Полінезії зафіксували потужний землетрус — оголошено загрозу цунамі біля берегів Тонга

Після землетрусу в Тихому океані Королівство Тонга опинилось під загрозою цунамі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біля берегів Тонга оголосили загрозу цунамі після потужного землетрусу. Про це повідомили у Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США.

Так, загрозу цунамі оголошено біля узбережжя Королівства Тонга через землетрус магнітудою 7,3. Водночас Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив силу поштовхів у 7,1 бала.

Епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів, за 76 км на південний схід від міста Пангаї, де мешкає близько 1700 осіб.

За даними Тихоокеанської системи попередження про цунамі, небезпечні хвилі, спричинені цим землетрусом, можливі в радіусі 300 км від епіцентру вздовж узбережжя Тонга.

Тонга — невелика острівна держава в Полінезії (Океанія), яка складається зі 172 островів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.