В Полинезии зафиксировали мощное землетрясение — объявлена ​​угроза цунами у берегов Тонга

После землетрясения в Тихом океане Королевство Тонга оказалось под угрозой цунами.

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У берегов Тонга объявили угрозу цунами после мощного землетрясения. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Так, угроза цунами была объявлена у побережья Королевства Тонга из-за землетрясения магнитудой 7,3. В то же время Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил силу подземных толчков в 7,1 балла.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, в 76 км к юго-востоку от города Пангаи, где проживает около 1700 человек.

Согласно данным Тихоокеанской системы предупреждения о цунами, опасные волны, вызванные этим землетрясением, возможны в радиусе до 300 км от эпицентра вдоль побережья Тонга.

Тонга — небольшое островное государство в Полинезии (Океания), состоящее из 172 островов.

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