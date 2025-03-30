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Премьер Израиля Нетаньяху посетит Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

16:55, 30 марта 2025
Орбан пригласил Нетаньяху, пообещав, что ордер Международного уголовного суда на арест исполнен не будет.
Премьер Израиля Нетаньяху посетит Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля совершит визит в Венгрию, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время визита Нетаньяху планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Издание Times of Israel указывает, что Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МКС, не будет исполнен.

Поездка Нетаньяху продлится до 6 апреля.

Как известно, Венгрия является подписантом Римского статута МУС. Однако ранее Орбан отклонил решение Международного уголовного суда об аресте израильского премьера.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну. Также глава немецкого МИДа Анналена Бербок не исключила ареста Нетаньяху в Германии по ордеру МУС.

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Венгрия Орбан Израиль Нетаньяху

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