Почему дети стали реже глотать посторонние предметы: ответ — в кошельке родителей

Исследователи фиксируют меньше случаев, когда дети проглатывают посторонние предметы — это связывают с уменьшением оборота наличных денег.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследователи фиксируют существенное снижение числа случаев, когда дети проглатывают посторонние предметы — в частности, монеты.

Как сообщает Popular Science, это связывают с переходом на цифровые формы оплаты, что значительно сократило использование наличных денег в повседневной жизни.

По словам медиков, если монета попадает в дыхательные пути или застревает в желудочно-кишечном тракте, последствия могут быть серьезными, вплоть до летального исхода. Ранее монеты составляли более 60% всех случаев проглатывания предметов среди детей до пяти лет.

Однако, согласно исследованию Королевского колледжа хирургов, за десятилетие (2012–2022 годы) количество хирургических вмешательств по удалению инородных тел из горла, носа или дыхательных путей у детей снизилось на 29%.

Наиболее заметное снижение началось после широкого распространения бесконтактных способов оплаты — через PayPal, Apple Pay, Google Pay и другие сервисы. Это привело к тому, что наличные — в частности, монеты — стали реже появляться в домах.

Врачи предполагают: чем меньше монет дома — тем меньше вероятность, что ребенок возьмет их в рот из любопытства.

Тем не менее, исследователи подчеркивают: на позитивную динамику повлияли не только цифровые платежи. Также сыграли роль:

распространение защитной упаковки и детских замков;

активные информационные кампании для родителей;

пандемия COVID-19, которая сократила число обращений в больницы и способствовала более тщательному присмотру за детьми дома.

«Наши данные свидетельствуют о четкой зависимости между ростом использования цифровых оплат и снижением количества медицинских процедур по извлечению инородных предметов из дыхательных путей», — говорится в отчете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.