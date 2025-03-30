Чому діти стали рідше ковтати сторонні предмети: відповідь — у гаманці батьків

Дослідники фіксують менше випадків, коли діти ковтають сторонні предмети — це пов’язують зі зменшенням обігу готівки.

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Дослідники фіксують суттєве зниження кількості випадків, коли діти ковтають сторонні предмети — зокрема монети.

Як повідомляє Popular Science, це пов’язують із переходом на цифрові форми оплати, що суттєво скоротило обіг готівки у повсякденному житті.

За словами медиків, якщо монета потрапляє до дихальних шляхів або застряє в шлунково-кишковому тракті, наслідки можуть бути серйозними, аж до фатальних. Раніше монети становили понад 60% усіх випадків проковтування предметів серед дітей до п’яти років.

Проте згідно з дослідженням Королівського коледжу хірургів, за десятиліття (2012–2022) кількість хірургічних втручань для видалення сторонніх тіл з горла, носа чи дихальних шляхів у дітей знизилася на 29%.

Найбільш помітний спад розпочався після широкого впровадження безконтактних способів оплати — через PayPal, Apple Pay, Google Pay та інші сервіси. Це призвело до того, що готівка — і зокрема монети — стали рідше з’являтися в оселях.

Лікарі припускають: чим менше монет удома — тим менше шансів, що дитина візьме їх до рота, керуючись звичайною дитячою цікавістю.

Утім, дослідники наголошують: на позитивну динаміку вплинув не лише розвиток цифрових платежів. Свою роль відіграли:

поширення захисного пакування та дитячих замків;

активні кампанії з інформування батьків;

пандемія COVID-19, яка зменшила кількість відвідувань лікарень і сприяла посиленому нагляду за дітьми вдома.

«Наші дані свідчать про чітку залежність між зростанням використання цифрових оплат і зниженням кількості медичних процедур із вилучення сторонніх предметів з дихальних шляхів», — зазначається у звіті.

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