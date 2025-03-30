На Буковині судитимуть судмедексперта, який за €6000 «вирішував питання» щодо ухилення від мобілізації

Судмедексперт за гроші обіцяв допомогти військовозобов’язаному, затриманому при спробі втечі з України, уникнути відповідальності та мобілізації.

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На Буковині судитимуть судмедексперта, який за 6 тисяч євро «вирішував питання» щодо ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Встанволено, що судмедексперт одного з районних відділень обласного бюро судово-медичної експертизи налагодив схему незаконного збагачення.

Фігурант пообіцяв допомогти військовозобовʼязаному чоловіку, якого напередодні затримали співробітники прикордонної служби за спробу незаконного перетину держкордону.

За 6000 євро судмедексперт мав «вирішити питання», аби його «клієнт» уникнув адміністративної відповідальності, а також аби його документи не потрапили до ТЦК для подальшої мобілізації.

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